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Украина впервые испытала ракету с боевой частью

22:02
  • пятница
  • 19 июня 2020

Пуск прошел успешно

Испытания ракет комплекса Р-360 "Нептун" с боевой частью прошли на полигоне в Одесской области, сообщила пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром". Такие пуски Украина провела впервые.
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"Мы провели первые в истории независимой Украины ракетные пуски с боевой частью. Они прошли успешно, мы проверили боевые возможности наших крылатых ракет", - прокомментировал испытания командующий Военно-морскими силами Незалежной Алексей Неижпапа.

Крылатая ракета "Нептун" создана на базе советской Х-35. Украинский вариант, как утверждают военные, отличается новой системой управления, большей массой и дальностью пуска. Ракета предназначенная для поражения боевых кораблей, а также наземных целей противника.

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