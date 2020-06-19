Украина впервые испытала ракету с боевой частью

Пуск прошел успешно

Испытания ракет комплекса Р-360 "Нептун" с боевой частью прошли на полигоне в Одесской области, сообщила пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром". Такие пуски Украина провела впервые.

"Мы провели первые в истории независимой Украины ракетные пуски с боевой частью. Они прошли успешно, мы проверили боевые возможности наших крылатых ракет", - прокомментировал испытания командующий Военно-морскими силами Незалежной Алексей Неижпапа.

Крылатая ракета "Нептун" создана на базе советской Х-35. Украинский вариант, как утверждают военные, отличается новой системой управления, большей массой и дальностью пуска. Ракета предназначенная для поражения боевых кораблей, а также наземных целей противника.

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