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За сутки в России выявлено 7889 инфицированных COVID-19

11:01
  • суббота
  • 20 июня 2020

Кривая заражений идёт вниз

За сутки в России зафиксировано 7 889 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 576 952 человека с COVID-19.  В течение месяца Москва не вносит в статистику большое число заражённых, за сутки в столице зарегистрировано 1 057 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 212 978  инфицированных, вылечились 134 549 человек.
Путин: Россия достойно ответила на угрозу коронавируса

За это же время в мире зарегистрировано 8,5 миллиона заражённых коронавирусом. В последние дни кривая заражений снова пошла вверх. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии: вирус всё ещё стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы.

Рост числа заболевших директор ВОЗ связал с нежеланием людей сидеть дома и одновременным стремлением властей многих стран мира как можно скорее возобновить экономическую деятельность.

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