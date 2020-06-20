В Москве за сутки зарегистрировано менее 1,1 тысячи носителей коронавируса

Отмечается низкий прирост заболевших

1 057 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 212 978 человек, умерли 3 565 пациентов. Число вылечившихся выросло до 134 549 человек.

В столице сохраняется низкий прирост новых случаев коронавируса. В тоже время растёт число выздоравливающих. За последний месяц прирост сократился в четыре раза – за неделю с 8 по 15 мая он составил 36 942 случая, а за неделю с 12 по 19 июня зарегистрировано всего 8 986 заболевших.

На этой неделе в Москве была снята часть ограничений, введённых из-за пандемии. В частности, заработали летние веранды ресторанов и возобновлено оказание плановой медицинской помощи в стоматологических клиниках. Также возобновили работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства, музеи, выставочные залы и зоопарки.

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