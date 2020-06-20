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В Москве резко выросло число вылечившихся от COVID-19

10:02
  • суббота
  • 20 июня 2020

Наблюдается положительная динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 115 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 134 549.
В Москве прошел круглый стол на тему коронавируса

Эпидемиологическая обстановка в Москве постепенно улучшается. Власти приняли решение о возвращении к нормальному режиму работы ещё шести городских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом. Возвращать больницы к плановому приёму пациентов стало возможно из-за своевременно созданного в городе резервного коечного фонда на базе пяти временных госпиталей.

По данным на 19 июня, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 211 921 пациенту, умерло с начала пандемии 7 841 человек. В России больных зарегистрировано около 570 тысяч, в мире 8,4 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерли более 450 тысяч человек.

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