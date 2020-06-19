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Песков оценил исходящую от Польши угрозу

22:18
  • пятница
  • 19 июня 2020

Россия принимает ответные меры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил исходящую от Польши угрозу. Сама по себе Польша опасности представлять не может, уверен Песков. Опасна ее готовность предоставить свою территорию для военной инфраструктуры НАТО.
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"Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России, но как страна, готовая предоставить территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, - это представляет угрозу для нас", - заявил Песков в передаче "Большая игра". Анонс программы, которая выйдет 20 июня, появился на сайте Первого канала.

"Последовательный дрейф" инфраструктуры НАТО в сторону российских границ Москве неприятен. Это вынуждает предпринимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности нашей страны, заключил представитель Кремля.

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