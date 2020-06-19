Россия принимает ответные меры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил исходящую от Польши угрозу. Сама по себе Польша опасности представлять не может, уверен Песков. Опасна ее готовность предоставить свою территорию для военной инфраструктуры НАТО.

"Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России, но как страна, готовая предоставить территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, - это представляет угрозу для нас", - заявил Песков в передаче "Большая игра". Анонс программы, которая выйдет 20 июня, появился на сайте Первого канала.

"Последовательный дрейф" инфраструктуры НАТО в сторону российских границ Москве неприятен. Это вынуждает предпринимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности нашей страны, заключил представитель Кремля.

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