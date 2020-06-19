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Собянин рассказал об итогах тестового электронного голосования в Москве

23:52
  • пятница
  • 19 июня 2020

Голосование прошло без сбоев

В Москве протестировали систему электронного голосования. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте", сбоев зафиксировано не было.

По его словам, в тестовом голосовании приняли участие 77 тысяч человек.

"Защитники экологии и природы победили автомобилистов. 56% проголосовали за то, что природные территории важнее парковок", - написал Собянин.

В ходе тестирования сервиса для онлайн-голосования москвичам предлагалось ответить на вопрос, что важнее для столицы - создать дополнительные парковочные места во дворах или увеличить площади зеленых насаждений.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы смогут отдать свой голос дистанционно на портале 2020og.ru. Для этого нужно авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня.

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