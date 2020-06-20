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"Ради детей": Джоли вспомнила о разводе с Питтом

10:52
  • суббота
  • 20 июня 2020

Звёздная пара разошлась четыре года назад

Спустя почти четыре года Анджелина Джоли откровенно рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом. Эта пара когда-то была самой красивой в Голливуде, но осенью 2016 года Джоли решила разорвать отношения с актёром.
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"Я рассталась с мужем ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. Я и по сей день думаю только о благополучии детей", - призналась Джоли в интервью журналу Vogue.

После развода актриса долго молчала и многие люди воспользовались этим молчанием. В СМИ появилось много лжи об отношениях Джоли и Питта. Сейчас их дети, в том числе, и приёмные всё понимают.

"Со своими приёмными детьми я не могу говорить о беременности, но очень подробно и с любовью рассказываю им, как искала их, что почувствовала, когда впервые посмотрела им в глаза", - рассказала актриса.

Надо отметить, что Брэд Питт всё-таки набрался мужества и признался, что причиной развода был его алкоголизм. Актёр пил каждый день, и это разрушило их брак. Мало того, пристрастие к бутылке едва не стало причиной лишения его прав опеки над детьми. Питту даже пришлось пройти курс лечения в обществе "Анонимные алкоголики". Результат не заставил себя ждать – сейчас звезда Голливуда даже не притрагивается к спиртному.

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