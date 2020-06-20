В Москве прошла генеральная репетиция парада

На Красную площадь вышла военная техника, в небо поднялись самолёты

Во многих регионах России состоялись генеральные репетиции Парада в честь 75-летия Великой Победы. В Москве более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов приняли участие в тренировке.

По центральной площади Владивостока торжественным строем прошли полторы тысячи человек - военнослужащие Тихоокеанского флота, сотрудники МЧС и нахимовцы. За ними проследовала боевая техника - легендарный танк Победы Т-34, бронеавтомобили, зенитно-ракетные комплексы С-400 и реактивные системы залпового огня “Град”.

В Южно-Сахалинске в параде впервые примут участие установки С-300 и новейшие мобильные комплексы радиосвязи на базе бронемашин “Тигр”. В Севастополе маршировали военнослужащие Черноморского флота, сотрудники МЧС и Росгвардии, курсанты училищ. По центральной улице проследовали более 80 единиц техники: современные боевые машины, а также образцы военных лет, в том числе знаменитые “Катюши”, сообщает "ТВ Центр".

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