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Опубликованы свидетельства зверств нацистов в Крыму

11:56
  • суббота
  • 20 июня 2020

Документы стали достоянием общественности

Свидетельства геноцида и других бесчеловечных преступлений нацистов против мирного населения Крыма обнародовала ФСБ. В рамках проекта “Без срока давности” опубликованы расшифровки допросов, видеофайлы и фотографии. На страшных кадрах - жертвы, погибшие от рук нацистских оккупантов. В ближайшее время материалы передадут в госархив республики.

Документы изучил корреспондент "ТВ Центра" в Крыму  Никита Васильев (смотрите видео).

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