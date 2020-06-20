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Путин учредил две новые награды для врачей

11:27
  • суббота
  • 20 июня 2020

Им даны имена великих медиков

Две новые государственные награды появились в России.  Владимир Путин своим указом учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Оба - великие медики.
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Николай Пирогов - основатель военно-полевой хирургии, впервые применил наркоз во время операции раненого, а для лечения переломов стал использовать гипс. Орден будет вручаться за личный вклад в борьбе с эпидемиями, за самоотверженность в оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщает "ТВ Центр".

Медаль Луки Крымского (в миру Валентина Войно-Ясенецкого) - священника и врача, известного учёного и автора многих трудов по анестезиологии и хирургии. В годы репрессий он 11 лет провёл в ссылке, где не прекращал заниматься медициной. Награда предназначена за вклад в науку, в том числе за разработку новых лекарств и методов лечения заболеваний.

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