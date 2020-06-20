Медики встречают профессиональный праздник в особых условиях

21 июня отмечается День медицинского работника

Особые знаки отличия и грамоты вручили российским медикам в канун Дня медицинского работника, он отмечается 21 июня. В условиях пандемии - они на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В одной только Мариинской больнице в Петербурге работает более 1200 врачей в 12 отделениях - от нейрохирургии до ортопедии. В пандемию коронавируса все медики переквалифицировались по одной специальности: врач-инфекционист.

Накануне Дня медика во всех больницах врачам и медсёстрам Санкт-Петербурга торжественно вручили знаки отличия ""За доблесть в спасении". На улицах сразу в нескольких городах Ленинградской области появились рисунки и надписи "Спасибо!" на зданиях, сообщает "ТВ Центр".

Это действительно была война, говорят врачи. И судя по тому, что количество карет скорой помощи у больниц уменьшается с каждым днём, и почти исчезли пугающие пробки из автомобилей с красными крестами - победа в этой войне уже близко. И скоро к своим семьям вернутся не только пациенты, но и врачи.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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