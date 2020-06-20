ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медики встречают профессиональный праздник в особых условиях

12:40
  • суббота
  • 20 июня 2020

21 июня отмечается День медицинского работника

Особые знаки отличия и грамоты вручили российским медикам в канун Дня медицинского работника, он отмечается 21 июня.  В условиях пандемии - они на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Путин учредил две новые награды для врачей

В одной только Мариинской больнице в Петербурге работает более 1200 врачей в 12 отделениях - от нейрохирургии до ортопедии. В пандемию коронавируса все медики переквалифицировались по одной специальности: врач-инфекционист.

Накануне Дня медика во всех больницах врачам и медсёстрам Санкт-Петербурга торжественно вручили знаки отличия ""За доблесть в спасении".   На улицах сразу в нескольких городах Ленинградской области появились рисунки и надписи "Спасибо!" на зданиях, сообщает "ТВ Центр".

Это действительно была война, говорят врачи. И судя по тому, что количество карет скорой помощи у больниц уменьшается с каждым днём, и почти исчезли пугающие пробки из автомобилей с красными крестами - победа в этой войне уже близко. И скоро к своим семьям вернутся не только пациенты, но и врачи.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
День медика
День медика
День медика
День медика
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.