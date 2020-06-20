Военным удалось быстро восстановить движение поездов под Мурманском

На месте ЧП работали более 100 бойцов Минобороны

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено. Первый поезд прошёл по новому участку, построенному в обход моста через реку Кола, рухнувшего в начале июня.

Специалисты Минобороны, которые прибыли на место три недели назад, завершили работы в кратчайшие сроки. График удалось опередить на несколько дней. Всего было задействовано более 100 военнослужащих и 40 единиц техники, сообщает "ТВ Центр".

Длина резервной ветки почти шесть километров. Пока по ней пойдут только грузовые составы. Пассажирские поезда пустят 24 июня. Полностью восстановить рухнувший мост планируется к октябрю.

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