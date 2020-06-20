ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военным удалось быстро восстановить движение поездов под Мурманском

14:00
  • суббота
  • 20 июня 2020

На месте ЧП работали более 100 бойцов Минобороны

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено. Первый поезд прошёл по новому участку, построенному в обход моста через реку Кола, рухнувшего в начале июня.
Опубликованы космические снимки последствий обрушения мурманского моста

Специалисты Минобороны, которые прибыли на место три недели назад, завершили работы в кратчайшие сроки. График удалось опередить на несколько дней. Всего было задействовано более 100 военнослужащих и 40 единиц техники, сообщает "ТВ Центр".

Длина резервной ветки почти шесть километров. Пока по ней пойдут только грузовые составы. Пассажирские поезда пустят 24 июня. Полностью восстановить рухнувший мост планируется к октябрю.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Восстановление ж/д сообщения под Мурманском в обход обрушившегося моста
Восстановление ж/д сообщения под Мурманском в обход обрушившегося моста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.