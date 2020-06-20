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90 тысяч человек приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования

13:51
  • суббота
  • 20 июня 2020

Всё работает хорошо

Почти 90 тысяч жителей Москвы и Нижегородской области приняли участие в тестовом электронном голосовании. В ходе проверки системы гражданам предложили ответить на вопрос: что важнее для столицы - создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличить площадь зелёных насаждений? Более половины участников выбрали второй вариант.
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Система проработала в непрерывном тестовом режиме почти 48 часов. Специалисты сымитировали серию хакерских атак. Все они были неудачными, система безопасности выдержала.

Как сказал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух, во время тестирования удалось дать нагрузку на систему, система в состоянии выдерживать и пики, и ночной переход.

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