Протесты в США: запрет эскимо и суды над памятниками

Ситуация выходит из-под контроля властей

Кампания в защиту прав национальных меньшинств в США приобретает всё более причудливые формы. Производитель мороженого заявил, что готов отказаться от названия эскимо, потом что оно оскорбляет чувства эскимосов. А борцы с памятниками теперь не просто сносят монументы, а устраивают им показательные казни и суды.

К производителям кетчупов, напитков и полуфабрикатов, спешно меняющим названия в угоду борьбы с расизмом, сегодня в США присоединились и производители мороженного. Но если первые, избавляясь от изображений темнокожих тетушек и дядюшек на этикетках, стремятся угодить афроамериканцам, то компании, выпускающие эскимо - эскимосам. Коренному народу Аляски, который вроде никогда и не возражал против того, что известное мороженое носит его имя. Но менеджеры компании, решили оказаться в политическом тренде.

В этой борьбе за равенство, успех определенно за манифестантами. Например, в Колорадо издан закон о реформе полиции. Теперь правоохранителям во время задержания официально запрещено применять удушающие приёмы, стрелять резиновыми пулями или брызгать слезоточивым газом в глаза протестующим, сообщает "ТВ Центр".

Мирные акции с танцами и песнями днём и ночью превращаются в бесчинства. Хулиганы и мародёры переквалифицировались в борцов за расовую справедливость. На острие борьбы сегодня не нападения на дорогие бутики и супермаркеты, а памятники. Так темнокожая Америка, якобы решила поквитаться с белыми угнетателями.

Под крики и вопли толпа глумится над статуей Альберта Пайка - генерала армии конфедерации. Памятник пинают, обливают краской, поджигают. Полицейские вмешались лишь тогда, когда вандалы угомонились. Никого задерживать не стали. Сегодня, для любого стража порядка попытка накинуть на дебошира наручники может закончиться увольнением или даже уголовным делом. За такой профессиональный нейтралитет полицейских упрекнул президент США.

Далеко не все граждане США, кто сегодня участвует в митингах, поддерживают и идею выплаты компенсаций потомкам чернокожих рабов. Американские журналисты провели опрос среди манифестантов и выяснили - категорически против высказываются 73% респондентов, и только 26% - за. Разумеется, меньшинство - это афроамериканцы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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