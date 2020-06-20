Сертификат на отдых: как изменится программа соцподдержки детей в этом году

В Москве её продлят до осени 2021 года

Москва продлила сертификаты на детский отдых до 31 октября 2021 года. Это сделано в связи с пандемией коронавируса и введённых из-за неё ограничений. Те семьи, которые не отправят детей в лагеря и санатории, смогут сделать это позже, как только опасность заражения спадёт, рассказала в интервью изданию "Аргументы и факты" депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

"Хочу заверить родителей и опекунов, что сертификаты не сгорят, семьи могут ими воспользоваться. Продление позволит родителям скорректировать планы и запланировать отпуск на другое время, которое им будет удобно", - отметила парламентарий.

Сертификаты на детский отдых - одна из мер поддержки детей. Благодаря ей у родителей появляется возможность либо отправлять детей на отдых полностью за счёт городского бюджета, либо оплачивать таким сертификатом часть путёвки в выбранное место отдыха. Сертификаты выдают социально незащищённым семьям в Москве, оформить их можно в департаменте труда и соцзащиты.

Традиционно в столице оздоровительная кампания для детей начинается в июне, но в этом году эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. В результате организация выездного отдыха для детей была приостановлена: лагеря и здравницы не работали. Места отдыха для детей откроются не раньше конца июля.

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