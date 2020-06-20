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Депутат МГД Герасимов: Лицензирование экскурсоводов в Москве улучшит качество их работы

12:05
  • суббота
  • 20 июня 2020

Законопроект обсуждается в Госдуме

Лицензирование деятельности экскурсоводов может стать первым шагом к большим переменам в этой отрасли. Предложенная мера повысит качество экскурсий, уверен депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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Обучение для получения лицензии займёт какое-то время, потом необходимо будет оплатить госпошлину – таков порядок оформления разрешения.

"Важно найти компромиссное решение, которое, с одной стороны, поможет ввести разумное регулирование экскурсионной деятельности, а с другой стороны, защитит компании и экскурсоводов, которые много лет добросовестно работают на рынке", - отметил парламентарий в интервью изданию "Аргументы и факты".

Напомним, что в конце 2019 года в Госдуму был внесён законопроект о лицензировании деятельности гидов и экскурсоводов в России. По мнению специалистов, это поможет не только отсеять непрофессиональных игроков, но и защитить туристов от потенциальных мошенников. Сейчас таковых немало: серые экскурсоводы сами объявляют себя гидами и проводят экскурсии. Пока эта сфера в России никак не регламентирована.

По мнению Герасимова, в сложившихся сейчас условиях из-за пандемии коронавируса изменившаяся работа музеев с ограниченным количеством посетителей не позволит работать серым экскурсоводам. "Что касается экскурсоводов с лицензиями то потребность в них, я уверен, всегда будет высокая. Мне представляется, что сегодняшняя ситуация для улучшения качества рынка сложилась идеально", - считает депутат.

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