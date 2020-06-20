Эксперт порекомендовал всем жителям Москвы голосовать онлайн по поправкам в Конституцию

Итоги голосования подведут вечером 1 июля

Электронное голосование по поправкам в Конституцию - это то, чего многие ждали. Такое мнение высказал в интервью АГН "Москва" директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Регионами с самой высокой цифровой грамотностью эксперт назвал Москву и Нижегородскую область. Здесь можно записаться на электронное голосование.

Гребенников отметил важность закрепления в Конституции понятия информационных технологий и безопасности в Сети. "Мы осознаём, что основном законе Российской Федерации будет теперь прописано место информационных технологий и интернета. Интернет очень важен для нас сегодня", - сказал эксперт.

Он порекомендовал жителям Москвы голосовать онлайн и назвал такой вид голосования абсолютно безопасным с точки зрения ситуации с коронавирусом.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдёт с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Жители двух регионов страны смогут проголосовать в онлайн-формате. Москвичам старше 18 лет для этого надо записаться на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.

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