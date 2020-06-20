Сделано заявление о судьбе "Северного потока-2"

Проект практически завершён

Министр энергетики Александр Новак напомнил мировому сообществу о том, что совместный российско-европейский газопровод "Северный поток-2" – коммерческий проект, который в первую очередь должен послужить энергобезопасности Европы.

По словам министра, фактически он уже завершён с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности. "Все возможные технические средства используются для чисто физического завершения строительных работ", - сказал Новак в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Германия давно поддерживает этот проект вопреки мнению и санкциям США. Министр назвал ограничительные меры абсолютно незаконными и неадекватными. "Это чистый протекционизм", - констатировал глава Минэнерго. Всё дело в том, что Штаты стремятся навязать Европе свой сжиженный природный газ и занимаются вмешательством в суверенитет стран Старого Света.

"Северный поток-2" должен был заработать в декабре 2019 года, но из-за американских санкций против швейцарской компании-трубоукладчика его пришлось заморозить. Новак ранее говорил, что завершить прокладку трубы сможет российское судно "Академик Черский".

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