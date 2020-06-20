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Самые зрелищные кадры генеральной репетиции парада в Севастополе

13:25
  • суббота
  • 20 июня 2020

Военный смотр пройдёт 24 июня

В российских городах прошли генеральные репетиции парада. Он состоится уже совсем скоро – 24 июня. Особое внимание было приковано к Севастополю: там маршировали военнослужащие Черноморского флота, сотрудники МЧС и Росгвардии, курсанты училищ.

По центральной улице города проехали более 80 единиц техники: современные боевые машины, а также образцы военных лет, в том числе знаменитые “Катюши”. "ТВ Центр" публикует наиболее зрелищные кадры репетиции парада (смотрите видео).

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Генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию Победы, в Севастополе
Генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию Победы, в Севастополе
Генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию Победы, в Севастополе
Генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию Победы, в Севастополе
Генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию Победы, в Севастополе
Генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию Победы, в Севастополе
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