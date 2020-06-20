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Ефремов признался в употреблении наркотиков

12:33
  • суббота
  • 20 июня 2020

Артист признан вменяемым

Михаил Ефремов признался в употреблении наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к следствию по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Актёр прошёл судебно-психиатрическую экспертизу, он признан вменяемым.
Ефремова допросили по делу о смертельном ДТП

По информации источника, актёр находился в депрессивном состоянии. При этом он вёл себя вежливо и корректно, адекватно ситуации и осознавал всё происходящее с ним.

8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. В пьяном виде на своём внедорожнике он вылетел на встречку и врезался в фургон, за рулём которого был житель Рязани Сергей Захаров. Позже он скончался в больнице. Против Ефремова заведено уголовное дело, он находится под домашним арестом. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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