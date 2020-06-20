Заворотнюк пошла на поправку: актриса может вернуться в кино

Анастасия выздоравливает

Анастасия Заворотнюк готовится вернуться к работе в кино и на сцене. С таким сенсационным заявлением выступил некий достоверный источник, пишет портал popcake.tv.

Актрисе с каждой неделей становится всё лучше, а её тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии. Ранее профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков рассказал о новом методе лечения рака и упомянул о том, что его планировали использовать при лечении Анастасии Заворотнюк. Это произошло во время одной из видеоконференций с участием Владимира Путина и врачей.

Муж актрисы Пётр Чернышёв не дал на согласия испробовать этот метод при лечении Анастасии, но врачи могут прибегнуть к нему в будущем. Технология заключается в том, что специально подобранные вирусы атакуют опухоль и не дают ей развиваться.

О болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" стало известно более года назад. СМИ писали, что у неё рак мозга. Родные Заворотнюк всё это время хранят молчание и не дают комментариев журналистам.

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