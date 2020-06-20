Поклонники не узнали похудевшего на 15 килограммов Баскова

Певец не терял времени зря на карантине

Николая Баскова не узнали поклонники: певец во время самоизоляции похудел на 15 килограммов. Артист выложил в соцсетях два честных фото – до и после.

"Решил стряхнуть стразы", – так Николай пошутил над потерей веса. В гостях у Ивана Урганта золотой голос России признался, что на карантине он ничего не готовил, а только траву щипал.

В интервью "Комсомольской правде" Басков всё-таки раскрыл настоящий секрет похудения, и он оказался всем знаком. За сутки артист выпивал по четыре литра воды.

Николай Басков худеет не в первый раз. Три года назад артист скинул ещё больше – 20 килограммов. Тогда он активно занимался спортом с опытным тренером.

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