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В российских вузах стартовала приёмная кампания

15:04
  • суббота
  • 20 июня 2020

В этом году она проводится дистанционно

В России стартовала приёмная кампания в высшие учебные заведения. Впервые - полностью в дистанционном формате. Абитуриенты могут подать заявление через сервис "Поступление в вуз онлайн". Документы принимают 54 университета. Ждать результатов ЕГЭ необязательно.
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Баллы автоматически поступят в приёмные комиссии, когда экзамены будут сданы. Сервис предназначен для тех, кто претендует на бюджетные места. Желающие учиться на платной основе должны подать заявление на официальном сайте учебного заведения.

"Можно выбрать до пяти вузов, куда подаются эти документы. Выбрать одну из специальностей, когда подача происходит в вуз. И в дальнейшем получать со стороны портала Госуслуг рейтинги, которые вуз публикует по абитуриенту, по абитуриентскому конкурсу", - пояснил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

После того, когда с учётом рейтинга и набранных баллов, абитуриент получит уведомление, что имеет право поступить в конкретный вуз, он может выразить свое согласие с зачислением. Согласие также можно выразить портале Госуслуг.

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