В Москве возводят храм в честь 12 апостолов

На стройплощадке побывал Владимир Ресин
На севере Москвы в районе Ховрино возводится храмовый комплекс в честь 12 апостолов. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.
Церковь выполнена в традициях русского деревянного зодчества. Иконостас изготовлен из трехсотлетнего дуба, который упал во время урагана на территории Донского монастыря, сообщает "ТВ Центр".
Сейчас завершается внутренняя отделка. На финальном этапе кровельные работы в приходском доме. В середине июля начнут устанавливать шатёр, затем крышу покроют медью. Закончить строительство планируется к октябрю 2020 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"