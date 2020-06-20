В Москве возводят храм в честь 12 апостолов

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На севере Москвы в районе Ховрино возводится храмовый комплекс в честь 12 апостолов. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Церковь выполнена в традициях русского деревянного зодчества. Иконостас изготовлен из трехсотлетнего дуба, который упал во время урагана на территории Донского монастыря, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас завершается внутренняя отделка. На финальном этапе кровельные работы в приходском доме. В середине июля начнут устанавливать шатёр, затем крышу покроют медью. Закончить строительство планируется к октябрю 2020 года.

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