В Сеть попали съёмки добровольцев, участвующих в вакцинировании от коронавируса

Кадры опубликовало Министерство обороны

Министерство обороны опубликовало видео добровольцев, которые согласились испытать на себе вакцину от коронавируса. На кадрах запечатлён медосмотр перед прививкой: добровольцам меряют температуру.

Известно, что после введения вакцины молодые люди чувствуют себя нормально, нежелательных реакций нет. Медики круглосуточно наблюдают за 18-тью добровольцами.

Их кормят четыре раза в сутки оптимальным по калорийности и сбалансированным по содержанию жиров, белков и углеводов питанием.

Испытания российской вакцины от коронавируса проводятся совместно Минобороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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