"Настоящие герои": Путин обратился к медикам

Президент поблагодарил их за труд во время пандемии

Владимир Путин поздравил медиков с их профессиональным праздником, он отмечается 21 июня. Президент поблагодарил врачей, медсестёр и весь персонал больниц и поликлиник за самоотверженный труд в период пандемии коронавируса.

Последние несколько месяцев стали испытанием для всех, кто лечил и спасал пациентов. Благодаря усилиям докторов в России удалось избежать высоких показателей смертности от коронавируса. Глава государства заявил, что в июле и августе нужно сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки медикам. Их работу он назвал профессиональным подвигом, сообщает "ТВ Центр".

"С самых первых дней вы были, без преувеличения, на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем. Многие неделями жили в разлуке с близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц. И часто действительно на пределе человеческих возможностей и сил", - отметил глава государства.

Он выразил слова соболезнования семьям медиков, которые потеряли близких. "Ваши родные до конца выполнили свой долг, они настоящие герои", - сказал президент.

Ранее Владимир Путин учредил две новые государственные награды для врачей - орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Орден будет вручаться за личный вклад в борьбе с эпидемиями, за самоотверженность в оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Ммедаль предназначена за вклад в науку, в том числе, за разработку новых лекарств и методов лечения заболеваний.

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