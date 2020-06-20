Ниже некуда: Кремль дал оценку отношениям с Польшей

Варшава не идёт на контакт с Москвой

Отношения между Россией и Польшей находятся на низшем уровне. Такую характеристику дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, народы двух стран заинтересованы в налаживании отношений, передаёт ТАСС.

"Наши отношения с Польшей не просто оставляют желать лучшего, они плохие. Они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что непосредственно от Польши не исходит угроза для России, но она предоставляет свою территорию для вооружений стран НАТО. Дрейф военной инфраструктуры Альянса в сторону российских границ заставляет Москву принимать ответные меры для обеспечения безопасности.

Напомним, что в мае 2020 года Польша внесла Россию в число опасных для себя стран в стратегию национальной безопасности. Москва не давала поводов для такого решения; напротив, всячески содействовала налаживанию двусторонних отношений.

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