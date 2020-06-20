Депутат МГД Киселёва отметила очевидные преимущества электронного голосования

Это - абсолютно безопасный способ

Электронное голосование – это технология будущего, оно уже показало свою эффективность на выборах в Мосгордуму. Об этом заявила олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Московской городской думы Мария Киселёва. Такой метод голосования парламентарий назвала безопасным и соответствующим современному ритму жизни.

С 25 мая по 1 июля в России пройдёт голосование по внесению изменений в Конституцию. В двух регионах страны – Москве и Нижегородской области - жители смогут проголосовать в дистанционном формате. Москвичам можно записаться на онлайн-голосование на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.

Те, кто захочет проголосовать очно, смогут прийти на избирательные участки. Их в Москве будет работать более трёх с половиной тысяч. Голосование будет проходить при строгом соблюдении санитарных норм.

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