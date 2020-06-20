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Очевидцы сняли на видео последствия сильного ливня в Москве

17:31
  • суббота
  • 20 июня 2020

Подтоплены некоторые улицы

В Москве прошёл сильный ливень с грозой. На некоторых участках дорог подтоплена проезжая часть, предупреждают в ЦОДД. Водителям рекомендуют отказаться от поездок по городу. Дождь может закончиться к полуночи, говорят синоптики.
Центральную Россию залило дождями

Тем временем очевидцы публикуют в соцсетях видео последствий дождя. На улицах видны наполовину затопленные автомобили. Рядом стоят по колено в воде их владельцы. Люди снимают обувь и идут босиком по тротуарам.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Их сотрудники ликвидируют последствия подтоплений отдельных участков улиц.

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