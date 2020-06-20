Определена траектория полёта американских ракет в сторону России

Америка давно тренируется на стратегическом направлении

США вот уже 70 лет отрабатывают нанесение ударов по СССР, а затем по России через Северный полюс. Именно там пролегает кратчайший маршрут по воздуху. Об этом напомнил военный эксперт Владислав Шурыгин. В беседе с корреспондентом "Известий" он прокомментировал участившиеся полёты американской стратегической авиации в Арктике.

Он напомнил, что после того как СССР перекрыл арктическое направление системами ПВО, Соединенным Штатам пришлось перейти на крылатые ракеты. И для этого американцам необходимо выпустить их со стратегических бомбардировщиков до попадания в зону действия российской противовоздушной обороны. "Этот элемент отрабатывается и сейчас", — подчеркнул эксперт.

По его оценкам, сейчас России есть чем ответить Штатам. Наша авиация регулярно отрабатывает сценарий нападения через Северный полюс.

Напомним, что за последнюю неделю в Арктике наблюдалась необычная активность стратегической авиации США. Сначала в Заполярье кружили бомбардировщики-невидимки B-2, затем над Охотским морем были замечены стратегические бомбардировщики B-52H.

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