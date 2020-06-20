Аномальное лето: россиян предупредили о заморозках

Синоптики прогнозируют резкую смену погоды

Погода продолжает преподносить сюрпризы россиянам. На днях в некоторых регионах страны ожидаются заморозки.

Синоптики предупреждают о резком понижении температуры на юге Урала и Сибири. Как сообщили в Гидрометцентре, там активизируются атмосферные фронты после прихода воздушных масс из Арктики и континентальных

В Пермском и Алтайском краях, Челябинской, Новосибирской, Томской, Свердловской и Омской областях прогнозируется до минус двух градусов ночью. На юг Тюменской области может прийти похолодание до минус пяти по Цельсию.

В столичном регионе 20 июня прошли сильные ливни с грозами и порывистым ветром. В Москве повалено 10 деревьев, подтоплены несколько улиц. В парке "Коломенское" от удара молнии пострадали мужчина и женщина. На ряде магистралей возникли пробки из-за ушедших под воду автомобилей.

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