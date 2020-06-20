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В Москве дождь прорвал крышу торгового центра (видео)

18:37
  • суббота
  • 20 июня 2020

Вода хлынула с потолка

В Москве устраняют последствия сильного ливня. Коммунальные службы работают на улицах, где наблюдаются подтопления. На некоторых участках остановлено движение.
Очевидцы сняли на видео последствия сильного ливня в Москве

А в торговом центре "Рио" на Ленинском проспекте ливень прорвал потолок одного из магазинов. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как вода хлещет с потолка и заливает помещения магазина.

Московский главк МЧС ранее распространил предупреждение о грозе и ветре. Дождь в столичном регионе будет идти до полуночи, утверждают синоптики.

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