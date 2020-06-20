Врачам в России продолжат платить надбавку за работу с COVID-19

Об этом заявил президент страны

Владимир Путин предложил продлить ещё на два месяца, на июль и август, выплату медицинским работникам надбавок за работу с коронавирусными больными. Президент поздравлял медиков с наступающим профессиональным праздником и сделал несколько важных заявлений, передаёт ТАСС.

Глава государства поручил разработать механизмы льгот и преференций для студентов-медиков, которые работали с коронавирусными пациентами. Кроме того, Путин уточнил, что все выплаты медикам не будут облагаться налогами, а особо отличившихся медиков наградят орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Две новые награды президент утвердил накануне, 19 июня.

В самом начале пандемии коронавируса Путин поручил выплатить от 25 до 80 тысяч рублей медикам, работающим с больными COVID-19. Президенту пришлось два раза напоминать ответственным за выплаты чиновникам о необходимости выполнять распоряжения правительства и президента. Это случилось после многочисленных жалоб медиков из разных регионов на проблемы с выплатами.

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