Число инфицированных коронавирусом в России превысило 584 тысячи

Ситуация с каждым днём улучшается

За сутки в России зафиксировано 7 728 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 584 680 человек с COVID-19. В течение месяца Москва не вносит в статистику большое число заражённых, за сутки в столице зарегистрировано менее тысячи больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 213 тысяч инфицированных, вылечились более 135 тысяч человек.

21 июня в России отмечается День медицинского работника. Накануне медиков поздравил президент Владимир Путин. Он сообщил, что выплата надбавок всем, кто работает с коронавирусными больными, продлевается на июль и август.

Глава государства также поручил разработать механизмы льгот и преференций для студентов-медиков, которые работали в красных зонах больниц. Выплаты медикам не будут облагаться налогами.

Особо отличившихся медиков государство наградит орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Две новые награды утверждены в России указом президента.

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