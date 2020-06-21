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В Москве за сутки выявлено менее тысячи новых случаев заражения коронавирусом

10:54
  • воскресенье
  • 21 июня 2020

С начала пандемии зарегистрировано более 213 тысяч больных

968 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 213 946 человек, умерли  3 597 пациентов. Число вылечившихся выросло до 135 556 человек.
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20 июня стало известно, что московские врачи отправляются в Забайкалье для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом. Столичные специалисты займутся организацией лечения больных на дому.

Кроме того, медики поделятся опытом диагностики инфекции с помощью КТ-исследований и привезут в регион необходимые лекарства.

По последним данным, в регионе коронавирус подтверждён у 2458 человек, 40 человек умерли. В начале июня глава Минздрава Михаил Мурашко называл Забайкальский край одним из вызывающих тревогу регионов.

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