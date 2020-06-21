Вылечившихся от коронавируса москвичей стало больше на тысячу

В больницах начинаются плановые операции

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 007 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 135 556.

С 27 мая в Москве проходит массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Это может сделать любой желающий по предварительной записи на портале мэра Москвы. Анализы сдали более 165 тысяч москвичей, у 17% выявлен иммунитет к вирусу.

По данным на 20 июня, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 212 978 пациентам, умерло с начала пандемии 3 565 человек. В России больных зарегистрировано около 576 тысяч, в мире 8,6 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерли более 460 тысяч человек.

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