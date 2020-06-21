В Киеве обнародован безумный план удара по Черноморскому флоту

На Украине создали ракету для этих целей

На Украине озвучили безумные планы ракетного удара по кораблям Черноморского флота. Военный эксперт Михаил Жихоров уверяет, что новая украинская крылатая ракета "Нептун" способна долететь до Новороссийска, где в порту стоят российские корабли.

В интервью газете "Деловая столица" Жихоров рассказал, что изначально ракета разрабатывалась для сдерживания Черноморского флота. Правда, при этом эксперт признаёт, что у Украины нет денег на серийное производство недавно испытанной ракеты.

Ранее в Киеве делали не менее безумные заявления об атаке на другие российские объекты. К примеру летом 2019 года экс-глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов говорил, что "Нептун" может в считанные минуты уничтожить Крымский мост.

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