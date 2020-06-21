Три человека пострадали в Москве во время сильного ливня

Коммунальные службы быстро справились с подтоплениями

В Москве из-за непогоды пострадали три человека, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник. Сообщается, что 40-летний мужчина получил травмы из-за упавшего дерева, а в парке "Коломенское" молния попала в мужчину и женщину.

Тем временем все крупные подтопления на улицах, которые могли бы повлиять на движение в Москве, устранены. Об этом проинформировал столичный Центр организации дорожного движения, призвав москвичей быть осторожными на дорогах. Днём 20 июня на юге мегаполиса выпало до 70% процентов месячной нормы осадков.

Масштаб подтопления хорошо виден из окон многоэтажки. Машины на парковке - торчат из воды, как маленькие островки. И это лишь небольшая часть водоёма, в который превратилась многополосная магистраль. Движение по Варшавскому шоссе было практически полностью заблокировано. Участок дороги возле станции метро "Южная" находится в низине и его затопило очень быстро. Встали соседние улицы. Не все автомобилисты, просто, осмеливались пересекать спонтанно появившееся озеро, сообщает "ТВ Центр".

Вода как быстро пришла, так же быстро и ушла. В местной управе подтвердили - причина наводнения была именно в засоре ливнёвки. Дело в том, что прямо перед ливнем в этой части города прошёл град, который сломал ветви и сбил листву. Перед обильными осадками убрать мусор просто не было возможности.

О сильнейшей грозе сообщалось заранее: прогнозы синоптиков, рассылка МЧС. Но многие жители Москвы предпочли не оставаться дома, а отправились гулять. В парке "Коломенское" посетители пытались спрятаться от ливня под кронами деревьев, и в этот момент ударила молния. Двух пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали. В торговом центре на Ленинском проспекте с потолка хлестал водопад. Под поток поставили огромное ведро, что оказалось бесполезной затеей.

Метеорологи объяснили: на смену жаре идут холодные воздушные массы. Отсюда - дожди и грозы. Аналогично московской, такая картина наблюдается во многих регионах России. Настоящие тропические ливни, когда жарко и сильный дождь, прошли в Брянске и Костроме. Плюс к этому сильный ветер валил деревья.

Штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии. В Приморье сообщили, что из-за предстоящих дождей уровень рек может подняться примерно на полтора метра. А вот на Урале и юге Сибири, на смену жаре пришли сначала ливни, а теперь ещё и ждут ночные заморозки.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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