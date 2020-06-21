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По югу России прошёлся град с куриное яйцо

11:30
  • воскресенье
  • 21 июня 2020

Побиты крыши домов и автомобили

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен во многих регионах России. В Крыму пронёсся смерч, а на Краснодарский край и Хакасию обрушились ливни с крупным градом.  Глыбы льда пробивали крыши домов, повреждены автомобили, пострадали посевы.
На Карачаево-Черкесию обрушился град

Обрушившийся на Хакасию мощный град сначала заставил жителей прятаться, а потом хвататься за голову. Крупные куски льда уничтожили посадки, побили кровлю, стёкла и машины.

Издалека может показаться, что приусадебные участки забрасывает шариками для пинг-понга, настолько крупные фрагменты льда сыпались с неба. Град пробивал крыши домов, крушил оранжереи и обламывал ветки деревьев.

Похожая картина и на Кубани. Автомобили, стоящие на обочине, напоминают решето. Ущерб в общей сложности оценивается в миллионы рублей. Под угрозой сельхозугодия. На одних полях и огородах побиты посадки, а на других затоплены. Что-либо защищать бессмысленно, признаются фермеры, тут спасаться надо самим.

По прогнозам, на курортах Краснодарского края и Крыма будут тропические ливни, а температура ниже нормы. Накануне на полуострове наблюдали торнадо. Во многих российских регионах из-за погодных условий объявлен жёлтый уровень опасности, сообщает "ТВ Центр".

Столицу этой ночью вновь заливал дождь. К осадкам прибавился шквалистый ветер. В Москве повалено больше полусотни деревьев. Однако крупные подтопления, какие случились днём 20 июня, удалось предотвратить. Забитые поломанными ветками стоки коммунальные службы прочистили. Ливневые канализации не позволили скапливаться воде. За сутки выпала почти месячная норма осадков. По словам синоптиков, на смену жаре приходят холодные воздушные массы, которые и провоцируют сильные грозы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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