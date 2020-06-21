Собянин рассказал о восстановлении работы общепита в Москве

В городе уже работают летние веранды ресторанов

Кафе и рестораны в Москве после снятия ограничений заработали на 65% от уровня, который был до начала пандемии. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его оценке, на полную мощность отрасль начнёт работать в ближайший месяц.

Нынешнее положение даже лучше, чем предполагали рестораторы. "Летние веранды, кафе - неотъемлемая часть города и городской культуры", - сказал мэр Москвы в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, что в конце марта из-за ограничительных мер в столице закрылись все предприятия общепита, а также развлекательные центры, театры и кинотеатры.

9 июня в городе был отменён режим самоизоляции. 16 июня открылись летние веранды ресторанов и кафе, а 23 июня они заработают в нормальном режиме.

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