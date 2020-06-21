Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником

Мэр отметил их самоотверженную работу во время пандемии

Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. "Спасибо за тысячи спасённых жизней. Как никогда, в самый сложный период для здравоохранения за многие последние годы - в период борьбы с коронавирусом - вы проявили самые лучшие человеческие и профессиональные качества", - написал мэр у себя в Twitter.

21 июня в России отмечается День медицинского работника. По случаю праздника президент Владимир Путин наградил медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Эти две новые награды были учреждены на этой неделе.

Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Санкт-Петербурге.

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