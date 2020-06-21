В Британии выходец из Ливии зарезал отдыхающих в парке

Нападавший задержан

В британском Рединге неизвестный напал с ножом на группу отдыхающих. Инцидент произошёл вечером 20 июня в многолюдном парке. Преступник оказался выходцем из Ливии. Он успел убить и ранить нескольких человек, прежде чем был задержан полицией. Ранее на месте трагедии прошёл митинг в защиту прав национальных меньшинств.

Картину происшествия помогли восстановить очевидцы. Они рассказали, что нападения произошло внезапно. Незнакомец бросился с ножом на людей, бил наугад. Не избирательно, а любого, кто оказался рядом. Целился в шеи. При этом кричал, что-то невразумительное. Когда пытался бежать, был задержан полицейским.

Центр города оцеплен. В доме, где предположительно снимал квартиру нападавший, спецназ проводит обыски. Опрашивают возможных свидетелей. Власти просят всех, кто знал задержанного или успел снять момент его атаки на отдыхающих, на мобильный телефон, позвонить в полицию. Выходить на улицу без необходимости, до окончания разбирательства, горожанам не рекомендуют. Впрочем, желающих и так почти нет. В тихом Рединге, о таких вооруженных преступлениях, прежде, узнавали только из теленовостей. Люди напуганы. Тем более, что произошел инцидент в центральном городском парке - излюбленном месте свиданий молодежи и прогулок с детьми, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на то, что расследование ещё продолжается, в полиции заявили: преступление не является терактом. Мотивы, побудившие молодого человека броситься на людей с ножом, похоже пока не известны и правительству Великобритании. Единственное, что смог сказать гражданам Борис Джонсон, это выразить соболезнования.

Британские СМИ, связывают преступление с акцией против расизма и полицейского произвола, которая проходила в Рединге. Такие выводы журналисты и некоторые горожане делают потому, что нападение было совершено в том же самом парке, где собирались демонстранты. Но манифестация закончилась за три часа до атаки. Полицейские пока эту версию отвергают так же, как и версию о теракте. Тем более, что акция прошла мирно.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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