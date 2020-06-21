В США ходят слухи о болезни Паркинсона у Трампа

Президент всё опровергает

Первый за три месяца предвыборный митинг Дональда Трампа чуть не закончился дракой между его сторонниками и противниками. Самого президента пресса раскритиковала. Главе государства пришлось оправдываться за то, что он подверг американцев опасности, ведь на этом массовом мероприятии они могли заразиться коронавирусом.

Стенка на стенку - впрочем, обошлось без рукопашной. Крайне эмоциональным выдался разогрев выступления Дональда Трампа между его сторонниками и противниками. На улицах города Талса (штат Оклахома) действующего президента приветствовали нецензурными плакатами и скандированием "Позор".

Особо горячую публику пришлось усмирять полиции, правоохранители даже готовы были применить оружие. Ради выступления Трампа перед публикой – первому после пандемии в рамках предстоящей президентской гонки – местные власти отменили комендантский час. Сторонникам на входе меряли температуру и предлагали санитайзеры. Однако о соблюдении социальной дистанции на стадионе, где собрались, 19 тысяч человек, речи не шло. Хотя ещё на этапе подготовки мероприятия коронавирусом заразились шесть членов предвыборного штаба Трампа. Подобно хозяину Белого дома аудитория верила в свою неуязвимость, сообщает "ТВ Центр".

Вопросам здоровья, но не американской нации, лидирующей в списке по числу заражений коронавирусом, а своего личного, Дональд Трамп посвятил часть выступления. Поводом стало недавнее посещение военной академии Вест-Пойнт, где Трамп неуверенно спускался по пандусу и держал стакан с водой двумя руками. "Не прогрессирует ли болезнь Паркинсона" - задались вопросом избиратели. Но президент заверил, что здоров. Во всяком случае, здоровее своего конкурента-демократа.

Трёхчасовое выступление включало множество заявлений. От обещаний рассекретить материалы предполагаемого крушения НЛО в Розуэлле до заверений открыть осенью все школы, а также инициативы наказывать тюремным сроком манифестантов, сжигающих американский флаг. Волнения в США после убийства темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда по-прежнему не стихают.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Дональду Трампу для того, чтобы задержаться в Белом доме на ближайшие годы, необходимо отыграть отстаивание от своего противника Джо Байдена. Разрыв между кандидатами оценивается в 13% в пользу последнего.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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