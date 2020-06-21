ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США ходят слухи о болезни Паркинсона у Трампа

13:49
  • воскресенье
  • 21 июня 2020

Президент всё опровергает

Первый за три месяца предвыборный митинг Дональда Трампа чуть не закончился дракой между его сторонниками и противниками. Самого президента пресса раскритиковала. Главе государства пришлось оправдываться за то, что он подверг американцев опасности, ведь на этом массовом мероприятии они могли заразиться коронавирусом.
"Мы - не мировая полиция": Трамп сделал историческое заявление

Стенка на стенку - впрочем, обошлось без рукопашной. Крайне эмоциональным выдался разогрев выступления Дональда Трампа между его сторонниками и противниками. На улицах города Талса (штат Оклахома) действующего президента приветствовали нецензурными плакатами и скандированием "Позор".

Особо горячую публику пришлось усмирять полиции, правоохранители даже готовы были применить оружие. Ради выступления Трампа перед публикой – первому после пандемии в рамках предстоящей президентской гонки – местные власти отменили комендантский час. Сторонникам на входе меряли температуру и предлагали санитайзеры. Однако о соблюдении социальной дистанции на стадионе, где собрались, 19 тысяч человек, речи не шло. Хотя ещё на этапе подготовки мероприятия коронавирусом заразились шесть членов предвыборного штаба Трампа. Подобно хозяину Белого дома аудитория верила в свою неуязвимость, сообщает "ТВ Центр". 

Вопросам здоровья, но не американской нации, лидирующей в списке по числу заражений коронавирусом, а своего личного, Дональд Трамп посвятил часть выступления. Поводом стало недавнее посещение военной академии Вест-Пойнт, где Трамп неуверенно спускался по пандусу и держал стакан с водой двумя руками. "Не прогрессирует ли болезнь Паркинсона" - задались вопросом избиратели. Но президент заверил, что здоров. Во всяком случае, здоровее своего конкурента-демократа.

Трёхчасовое выступление включало множество заявлений. От обещаний рассекретить материалы предполагаемого крушения НЛО в Розуэлле до заверений открыть осенью все школы, а также инициативы наказывать тюремным сроком манифестантов, сжигающих американский флаг. Волнения в США после убийства темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда по-прежнему не стихают.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Дональду Трампу для того, чтобы задержаться в Белом доме на ближайшие годы, необходимо отыграть отстаивание от своего противника Джо Байдена. Разрыв между кандидатами оценивается в 13% в пользу последнего.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
США
США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.