Территориальный спор Греции и Турции перерастает в военный конфликт

Стороны обмениваются резкими заявлениями

Вооружённые силы Греции готовы сжечь любого, кто нарушит суверенитет страны. С таким заявлением выступил глава Генштаба национальной обороны республики Константинос Флорос. Новость пришла на фоне нарастающего напряжения в отношениях Афин и Анкары.

Флорос не исключил начала масштабных боевых действий. Ранее он принял участие в учениях, которые должны были продемонстрировать военную мощь государства, сообщает "ТВ Центр".

Греция и Турция не могут договориться о разграничении морских зон. В центре споров - остров Кастелоризо и его шельф. Анкара претендует на участки, которые Афины считают своей территорией.

На недавнем саммите Евросоюза премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратился за помощью к европейским соседям. По его словам, странно обсуждать санкции против России и не делать ничего для защиты границ стран-членов ЕС.

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