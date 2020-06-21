Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда

21 июня - День медицинского работника

В России отмечают День медицинского работника. Профессиональный праздник - для двух миллионов российских врачей, медсестёр и сотрудников младшего медперсонала. Многие сегодня остаются на рабочем посту и принимают поздравления в больницах, в поликлиниках.

В этом году праздник имеет особое значение. Именно врачи и медсёстры приняли основной удар пандемии. За неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении долга, Владимир Путин наградил медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, учреждёнными указом президента на этой неделе.

Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.

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