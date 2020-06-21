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В российских регионах смягчают коронавирусные ограничения

12:26
  • воскресенье
  • 21 июня 2020

Жизнь возвращается в привычное русло

Всё больше регионов присоединяются к поэтапному снятию ограничений и возвращаются к привычной жизни. В Краснодарском крае после трёхмесячного перерыва возобновили работу все гостиницы.
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Открываются торговые центры без ограничения по площади, кроме зон питания и развлечений. Туристам из других регионов больше не придётся оставаться на двухнедельный карантин или предъявлять справку об отсутствии коронавируса, сообщает "ТВ Центр".

Однако в общественных местах и на пляжах по-прежнему необходимо носить средства индивидуальной защиты. В республике Адыгея поликлиники возобновляют приём плановых пациентов, а в Ростовской области заработают библиотеки, музеи под открытым небом и ярмарки.

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