В российских регионах смягчают коронавирусные ограничения

Жизнь возвращается в привычное русло

Всё больше регионов присоединяются к поэтапному снятию ограничений и возвращаются к привычной жизни. В Краснодарском крае после трёхмесячного перерыва возобновили работу все гостиницы.

Открываются торговые центры без ограничения по площади, кроме зон питания и развлечений. Туристам из других регионов больше не придётся оставаться на двухнедельный карантин или предъявлять справку об отсутствии коронавируса, сообщает "ТВ Центр".

Однако в общественных местах и на пляжах по-прежнему необходимо носить средства индивидуальной защиты. В республике Адыгея поликлиники возобновляют приём плановых пациентов, а в Ростовской области заработают библиотеки, музеи под открытым небом и ярмарки.

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