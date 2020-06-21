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Как "Волонтёры Победы" помогают ухаживать за могилами ветеранов

14:13
  • воскресенье
  • 21 июня 2020

Добровольные помощники откликаются на просьбы родственников

Тысячи воинских захоронений и памятных мест привели в порядок активисты общественных объединений "Волонтёры Победы" и "Поисковое движение России". В этом году к акции присоединились и за рубежом: в Польше, Латвии, Армении.
Волонтеры доставили московским ветеранам маски и перчатки

А в Москве на Хованском кладбище на могилах фронтовиков обновили старую краску и высадили цветы. Особое внимание уделили тем захоронениям, за которыми по разным причинам никто не ухаживает, сообщает "ТВ Центр".

Обращения с просьбой помочь волонтёры получают часто от родственников героев Великой Отечественной. Как рассказал руководитель направления "Моя история" движения "Волонтёры Победы" Даниил Мятин, за год таких обращений бывает от 12 до 15.

"Это действительно востребованная проблема, потому что кладбища большой площади, очень большая территория, и не всегда есть у участника войны родственники, которые могут регулярно приезжать ухаживать и держать захоронение в надлежащем виде", - отметил Мятин.

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