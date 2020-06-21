Россияне увидели солнечное затмение

Следить за ним можно было на Дальнем Востоке

Утром 21 июня жители Дальнего Востока, Сибири и южных регионов России могли наблюдать редкое астрономическое явление - кольцеобразное солнечное затмение. Луна проходит по диску, но закрывает его не полностью.

В максимальной фазе вокруг спутника Земли можно увидеть завораживающее огненное кольцо. Больше всего повезло жителям Алтайского и Приморского краёв, Республики Тыва и Северо-Кавказского округа. Но даже в этих регионах наблюдалась лишь частичная фаза затмения, сообщает "ТВ Центр".

Лучше всего редкое явление было видно в Индии, Китае и Центральной Африке. Как отмечают астрономы, в течение 100 лет на Земле можно наблюдать около 240 солнечных затмений. Но только 14 из них будут кольцеобразными.

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