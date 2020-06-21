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Разрушенный после взрыва газа дом в Киеве сняли на видео

11:37
  • воскресенье
  • 21 июня 2020

Погиб один человек

Один человек погиб из-за взрыва газа в жилом доме в Киеве. ЧП произошло в девятиэтажке в Дарницком районе города около 10 часов утра.
Взрыв газа в Киеве: частично разрушен жилой дом

Прибывшие на место взрыва спасатели эвакуировали более 20 человек. Пожарные продолжают выводить людей из здания.

В соцсетях публикуют видео, снятое очевидцами через несколько минут после взрыва. На кадрах видно, что в доме разрушены межэтажные перекрытия на уровне 5-7 этажей.

Частично обрушилась балконы. Из-под завалов идёт дым.

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