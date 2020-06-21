Светящийся от радости Юлиан похвастался документом о разводе с Анастасией

"Я свободен!" - написал певец

Юлиан развёлся с певицей Анастасией. За историей их любви следила вся богема: артисты очень долго встречались, жили вместе, потом решили пожениться и через год после свадьбы рассорились как кошка с собакой.

Теперь Юлиан хвастается заветным документом – свидетельством о разводе. Его лицо сияет от счастья. От былой любви не осталось и следа.

"Я свободен! Обнулился!", - сообщил 46-летний певец, предъявляя документ. Известно, что инициатором разрыва стал именно он. Артист называл Анастасию женщиной-диктатором и говорил, что никак не может с нею ужиться.

В апреле этого года 54-летняя певица и её восьмой по счёту избранник официально объявили о разводе. Сначала супруги поссорились и решили пожить отдельно, а потом поставили точку в своих отношениях. У 46-летнего Юлиана это был первый брак.

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